وكشفت مصادر إعلامية محلية أن الطفلة البالغة 5 سنوات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة التسمم الغذائي الذي تعرضت له رفقة 25 شخصا.

وتعرض 26 شخصا لحالة تسمم حاد بعد تناولهم لوجبة سريعة "سندويش" في إحدى محلات الأكل السريع بحي المحاميد الشعبي بمراكش، حيث تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى قبل أن يفارق 6 منهم الحياة.

وأثارت واقعة التسمم في بمراكش جدلا في المغرب وذلك بالنظر لعدد الضحايا الكبير وكذلك عدد الوفيات، كما تحركت السلطات المحلية للتحقيق في الحادث.

وشنت السلطات أيضا حملات مراقبة واسعة في محلات بيع الوجبات السريعة، أسفرت عن حجز كميات من المواد الفاسدة والأطعمة غير الصالحة للاستهلاك وأصدرت قرارات بإغلاق عدد من المطاعم.

وقد تمت متابعة صاحب المحل الذي شهد حالات التسمم في حالة اعتقال بتهم "المشاركة والتسبب في وفاة بغير قصد، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة".