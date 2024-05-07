وصرح فابريزيو تشيكيتو، عضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب "فورزا إيطاليا" الذي كان يتزعمه برلسكوني، في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن الحادث وقع في عام 2013 عندما كان بوتين يرافق برلسكوني في رحلة صيد أثناء قضائهما عطلة معًا في إحدى منازله الريفية.

ويتذكر تشيكيتو ما قاله برلسكوني بعد عودته من روسيا: "لقد أظهر لي فلاديمير طبيعة عنيفة لم أكن أتوقعها من شخص طيب وعاقل مثله"، على ما أورت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

واعترف الرجلان أنهما قريبان، حيث دافع برلسكوني عن بوتين حتى بعد العملية الروسية في أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي قطب الإعلام الذي تحول إلى سياسي بأنه "صديق حقيقي" بعد وفاته في يونيو من العام الماضي.

وبحسب تشيكيتو، قبل برلسكوني عرض بوتين بالذهاب للصيد على الرغم من أنه لم يلمس بندقية قط في حياته. وبمجرد وصوله إلى الغابة، سلم الرئيس الروسي بندقية لبرلسكوني وساروا معًا في الثلج.

وعندما شاهد بوتين غزالين، حث برلسكوني على استهداف أحدهما: "ذلك لك. قال بوتين لبرلسكوني: أطلق النار"

وأضاف:" وعندما رفض الرئيس الراحل، أطلق بوتين بنفسه النار على الغزالين، ومن ثم نظر إلى برلسكوني، وتوجه نحو الغزالين، وهو يحمل سكينا بيده.. قطع الحيوان إلى أرباع واستخرج قلبه.

ثم أمر أحد الرجال من حاشيته بتقديم صينية خشبية لبرلسكوني، ووضع قطعة اللحم النازفة عليها"، قائلاً "إنها ستكون وجبة استثنائية".

وما كان من برلسكوني إلا أن اختبأ خلف شجرة ليتقيأ.

ومع ذلك، دافع رئيس الوزراء السابق عن صديقه. بقوله: "ربما تكون مجرد عادة صياد".