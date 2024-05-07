وفي التقرير الذي تناولته وسائل إعلام غربية عديدة وبشكل متزامن، تجولت الكاميرا الخفية داخل غرفة نوم الرئيس الروسي الفخيمة وكذلك الحمام وحوض السباحة.

وتم تزيين الجدران بأيقونات وصور دينية مقدسة - في إشارة إلى زمن الأباطرة الروس.

ويضم القصر الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع مجمعًا تحت الأرض مكونًا من 16 طابقًا تم بناؤه داخل الجرف، و11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة، كلها تقع داخل مساحة 17000 فدان تخضع لحراسة مشددة، وفق صحيفة ذي صن البريطانية.

وأدى بوتين اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدتها ستسنوات في مراسم أقامها الكرملين وقاطعتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

ويبدأ بوتين، الذي يتولى السلطة سواء في منصب الرئيس أو رئيس الوزراء منذ عام 1999، ولايته الجديدة بعد أكثر من عامين من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، حيث عادت اليد العليا للقوات الروسية بعد سلسلة من الانتكاسات مع السعي إلى المزيد من التقدم في شرق أوكرانيا

ويحكم بوتين (71 عاما) قبضته السياسية داخليا. أما على الساحةالدولية فيخوض مواجهة مع دول الغرب التي يتهمها باستغلال أوكرانيا.