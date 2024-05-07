ويرى خبراء أن وجود الأطفال في المقاهي يكشف تراخي الجهات المسؤولة عن قرار مراقبة المقاهي إضافة إلى ضعف كبير في المسؤولية الأبوية تجاه أطفالهم، وهو ما قد يؤثر سلبا على نموهم وتطورهم العقلي. وأنه ينبغي أن تضمن هذه القوانين أن يكونوا هؤلاء الأطفال تحت إشراف كاف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه القوانين أن تحد من الإزعاج والاضطرابات في الأماكن العامة، مما يجعلها مكانا أكثر راحة للجميع.

وفي حديثه حول هذا الموضوع، يقول استشاري الطب النفسي شارل يعقوب لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":