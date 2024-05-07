والتقط مصورو رويترز، الذين يعملون في ظل مخاطر كبيرة على سلامتهم الشخصية في أحيان كثيرة، ما وصفها أعضاء لجنة تحكيم بوليتزر بصور "خام وعاجلة" توثق الأيام الأولى للحرب في غزة.5

وقالت رئيسة تحرير رويترز أليساندرا جالوني "تظهر جوائز بوليتزر هذه بعضا من أعظم نقاط القوة لدى رويترز، وهي التغطية العاجلة والماهرة والواقعية للأحداث العالمية خلال حدوثها، والصحافة الواضحة التي تخدم جمهورنا العالمي والمصلحة العامة".

وأشارت إلى أن العديد من المصورين الفائزين خاطروا بحياتهم وفقدوا منازلهم وأصدقاءهم وأقاربهم خلال أعمال العنف.

وقُتل عصام العبدالله مصور رويترز في قصف بدبابة إسرائيلية في أكتوبر خلال تغطية الأحداث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفضلا عن سالم، تضمن الفريق الفائز من مصوري رويترز أحمد زقوت وعمير كوهين وعمار عوض وإفيلين هوكشتاين وأنس الشريف وإبراهيم أبو مصطفى ورونين زفولون، والصحفي المستقل ياسر قديح.