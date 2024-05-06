وأكد خبراء الدراسة أن 75% من المراهقين يكذبون. ووجدت الدراسة أن أغلب المراهقين يكذبون بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

وفي ذات السياق، وجد باحثون آخرون أن عدم الصدق يبلغ ذروته في المرحلة العمرية ما بين الثالثة عشر والخامسة عشر عاما.

وتكمن المشكلة وفقا للخبراء، في عدم قدرة الآباء في التعامل مع لجوء الأبناء للكذب.

وأضافت الدراسة أن المراهقين قد يتجنبون قول الحقيقة نتيجة للتغييرات الجسدية والنفسية التي يعيشونها في المرحلة العمرية الصعبة.

وينصح الخبراء الأهل بمعرفة أسباب لجوء المراهقين للكذب حتى يتمكنوا من التعامل معهم. حيث يدعو الخبراء الآباء والأمهات بأن يحترموا آراء الأبناء والتواصل معهم..

كذلك ينصحون الأهالي بكسب ثقة أبنائهم حتى يتمكنوا من إجراء محادثات يشعر الطرفين فيها بالراحة في الكلام وقول الحقيقة.

أن يكذب المراهق له أسباب وعلى الآباء معرفتها حتى يكونوا سبب في تجنب الكثير من المشاكل التي قد تخلق من كذبة صغيرة سببها المغامرة أو حب التجربة.

وتعليقا على الموضوع، قالت الاستشارية النفسية والاجتماعية، ريما بجاني لبرنامج "الصباح" على "سكاي نيوز عربية":