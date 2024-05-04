كان وانغ شيانغنان يقود سيارته الأربعاء على الطريق السريع في مقاطعة قوانغدونغ، وهي مركز اقتصادي حيوي جنوبي الصين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه "حوالي الساعة الثانية صباحا، رأى وانغ عدة مركبات تتحرك في الاتجاه المعاكس للطريق السريع المكون من 4 حارات، وسرعان ما أبلغه سائق زميل بالانهيار".

ونقلت وكالة "جيوباي" للأنباء عن وانغ قوله إنه "رد فعل سريع"، حيث وضع وانغ، وهو جندي سابق، شاحنته لإغلاق الطريق السريع، مما أدى فعليا إلى منع عشرات المركبات من التقدم نحو الخطر".

في الوقت نفسه، نزلت زوجته من الشاحنة لتنبيه السائقين الآخرين بالوضع.

وقال وانغ لوسائل الإعلام الصينية: "لم أفكر كثيرا. أردت فقط إيقاف المركبات".

لم تحظ تصرفات وانغ الشجاعة بالثناء من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الصينيين فحسب، بل حصلت أيضا على تقدير من مؤسسة تنمية العمال الصينية.

وأعلنت المؤسسة، الجمعة، أنها منحت وانغ، بالشراكة مع إحدى شركات السيارات، مبلغ 10 آلاف يوان (1414 دولارا).

وذكرت صحيفة "داهي ديلي" أن مشروعا خيريا مرتبطا بمجموعة علي بابا القابضة العملاقة للتكنولوجيا قدم أيضا مبلغا مساويا لوانغ.

وقال وانغ للصحيفة إنه سيتبرع بالمال لأسر ضحايا الانهيار.

جاء الحادث بعد شهر من هطول أمطار غزيرة في قوانغدونغ.

واشتعلت النيران في بعض المركبات الـ23 التي سقطت في الوادي العميق، مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان، ونقل نحو 30 شخصا إلى المستشفى.