وبينما كانت الطفلة في المصعد رفقة عائلتها وضعت يدها على الباب وعندما فتح سحبها معه باتجاه الجدار حيث علقت.

سيطر الرعب والخوف على ولادة الطفلة التي حاولت إنقاذها ونجحت في النهاية.

وأظهرت لقطات تم رصدها بواسطات الكاميرات، محاولات دهن يد الطفلة بمادة لزجة بغية تسهيل سحبها.

وعقب الحادثة، رفع والدا الطفلة دعوى قضائية ضد شركة "تايلور مانجمنت" وشركة "كوني" للمصاعد والسلالم المتحركة بتهمة الإهمال.

وأنكرت الشركتان مسؤوليتهما عن الحادث وألقت باللوم على الطفلة ووالدتها.