وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الكلاب وهي تهاجم الرجل وتسقطه أرضا حيث لم يتمكن من الإفلات منها إلا بعد تدخل الشرطي.

وأصيب الرجل بجروح في أنحاء متفرقة من جسده، وتم نقله إلى مستشفى قريب حيث قالت الشرطة إن حالته مستقرة.

وحسب شبكة "إن بي سي" فقد التقى ضابط في دورية بأحد الأشخاص الذي أخبره بوجود كلاب طليقة في المنطقة، لينتقل الضابط على وجه السرعة إلى المكان ويعثر على مجموعة مكونة من 4 كلاب وهي تهاجم رجلا يبلغ من العمر 53 عاما.

وقال مسؤولو الشرطة إن الضابط حاول في ذلك الوقت استخدام صفارة الإنذار لتشتيت انتباه الكلاب، لكن الهجوم استمر.

وبعد الفشل في توقيف الهجوم خرج الضابط من سيارته وأخرج سلاحه وأطلق النار على الكلاب الأربعة، مما أسفر عن مقتل كلب من فصيلة "كين كورسو" كان ضمن الكلاب المهاجمة.

وأوضحت عناصر الشرطة أن الكلاب الأخرى فرت من مكان الحادث فور إطلاق النار.

ماذا نعرف عن فصيلة "كين كورسو"؟

تصف عدد من المواقع المختصة في تربية الكلاب أن الكلاب من فصيلة "كين كورسو" تعرف بالكلاب الشرسة والتي تم حظرها في عدد من أنحاء أميركا.

ويتميز هذا النوع من الكلاب والذي يعود أصله إلى سلالة كلاب إيطالية بأنه: