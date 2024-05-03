وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف "نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".

ووفقا للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، قُتل ما لا يقل عن 97 صحافيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، منهم 92 فلسطينيا.