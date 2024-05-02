وأضاف في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، "لم أكن أفهم في البداية سبب الشهرة التي حظيت بها في قت قصير بمصر، قبل أن أدرك أن المصريين رأوا أن هناك شبه كبير بيني وبين الرئيس الراحل حسني مبارك".

ويتابع بهاتاشاريا: "ومع انتشار الفيديو الذي صور في أحد البرامج الغنائية، تلقيت عدد كبير من الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كتب فيها "سيدي الرئيس ارجع إلى مصر".

ويحكي المغني الهندي أنه وعندما علم أبناءه وأصدقاءه بالشرة التي يحظى بها في مصر فوجئوا من الأمر وأصبحوا يلقبونه باسم النجم المصري محمد صلاح.

ويقول بهاتاشاريا، إنه أصبح اليوم من مشجعي محمد صلاح ويحلم بأن يلتقي بنجم فريق ليفربول خلال زيارته لمصر.

ويضيف: "يمكنني القيام بأنشطة كثيرة عند زيارة مصر والأمر الأساسي أنني سأفعل ما يطلبه مني المصريون مثل تجربة الغناء باللغة العربية مثلا".

وكان مقطع فيديو انتشر مؤخرا في مصر للمغني أبهيجيت بهاتاشاريا حيث تم تشبيهه بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك ورافق الفيديو تعليقات طريفة من المصريين الذين استغربوا الشبه الكبير بين بهاتاشاريا والرئيس الراحل.