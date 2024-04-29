وأثناء العرض، اصطدم صبي يبلغ من العمر 15 عاما وفتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالأرض ما أثار الرعب في صفوف المتفرجين.

وأظهرت لقطات الفيديو الصبي والفتاة يتأرجحان بحبل سميك بينما كانت الفتاة تتشبث بساق شريكها الذي ترك الحبل فجأة ما أدى لوقوعهما واصطدامهما بالأرض.

وذكرت صحيفة "إنفورماتور" المحلية أن الصبي أصيب بكسر في ساقيه، وأصيبت الفتاة بارتجاج في المخ.

وكلاهما حاليا في المستشفى تحت المراقبة.

وقبل ذلك بأيام فقط، وفي نفس السيرك قام دب بني فجأة بهجوم غاضب على أحد المدربين أمام المتفرجين.