وأظهر مقطع فيديو منشور على منصة "إكس" قيام الجندي الروسي بإلهاء طائرة أوكرانية بدون طيار كانت قادمة لاستهدافه في إحدى مناطق القتال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن الجندي قام بإلقاء أقرب شيء كان في متناول يده وهو كيس البطاطا، وهي جزء من حصصه الغذائية في الخطوط الأمامية مما تسبب في انفجار طائرة.

وفور إلقائه الكيس شوهدت انفجارات قريبة من الجندي لكنه لم يتعرض إلى إصابة مباشرة.

وظهر الجندي الذي كان يرتدي اللباس العسكري وهو يركض للاختباء في الأشجار القريبة من مكان الانفجار وسط دخان أبيض كثيف.

وأشادت مواقع روسية محلية بسرعة بديهة الجندي وبراعتته في إسقاط الطائرة بدون طيار المحملة بالمتفجرات.