ويظهر في مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" وصوره أحد الأشخاص من داخل سيارته شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية التي يعتقد أنها كانت تتجه نحو الحدود الكويتية.

وكانت مواقع خاصة بتتبع حالة الطقس قد أكدت تأثر أجزاء من حفر الباطن والقصيم وحائل الأحد، بسحب ركامية رعدية تعمل على تساقط الأمطار.

كما تأثرت منطقة حفر الباطن بتيارات من الرياح الهابطة، الأمر الذي تسبب بتشكل موجة من الغبار الكثيف وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، تبعه تساقط للأمطار.

ويتوقع استمرار تأثر منطقة حفر الباطن بالسحب الركامية الرعدية خلال الساعات القادمة.