وسخر مغردون إيرانيون من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وبعنوان "عاجل: صدر للتو فيديو جديد للهجوم الإسرائيلي على أصفهان الإيرانية"، عبر مغرد على ضعف الهجوم الإسرائيلي بمقطع فيديو يحمل فيه شخص طائرة ورقية ويصوبها بين بنايتين.

لكن البعض اعتبر الأمر برمته لعبة، فكتب أحد المغردين: إيران ضد إسرائيل في الثلاثة أيام الماضية، مع فيديو كرتوني لقطتين تتقاذفان صاروخا بمضارب التنس.

ووصف مغرد آخر ما يجري بالعمل الصغير، بقوله: لمن لم يشهد الهجوم الإسرائيلي على إيران من خلال فيديو لشخص يسقط بالعلم الإيراني لعبة أطفال في شكل طائرة.

وسخر أحد المغردين بمحتوى عنوانه :"لقطات جديدة لاعتراض إيران طائرات مسيرة إسرائيلية"، يظهر في المقطع امراة ترش المبيد على حشرة غير مرئية.

سخرية من صواريخ إيران

كما سخر أحد المغردين من الصاروخ الإيراني الذي سقط بالخطأ في العراق عندما كان متجها إلى إسرائيل.

وشارك المغرد مقطع فيديو لشباب يسقط الصاورخ بحجر، وهو موجها الحجر نحو الكاميرا.

وعلى نفس المنوال، سخر أحد المغردين من الصواريخ الإيرانية بمشاركته لصورة تظهر مجموعة من الخيار تنطلق من منصات إطلاق بدلا من الصواريخ.

ضربة محدودة

جاء التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران، وقالت تقارير إسرائيلية إنها استهدفت قاعدة أو اثنتين من القواعد العسكرية الإرانية.

ووفقاً لهذه التقارير، فقد تم من قبل، إدراج أحد الأماكن المستهدفة في أصفهان على أنه "مركز القوات الجوية للجيش الإيراني".

وسُمعت أصوات انفجارات في قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غرب أصفهان، في صباح يوم الجمعة، 19 أبريل، وفق موقع قناة "إيران إنترناشيونال".

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، عن مصادر إخبارية، بسماع ثلاث انفجارات قرب قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غربي أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية؛ ردًا على جسم يعتقد أنه طائرة صغيرة.

وأضافت الوكالة "قيل إن رادار الجيش كان أحد الأهداف المحتملة، وإن نوافذ العديد من مباني المكاتب في هذه المنطقة تحطمت".