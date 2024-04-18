وأصدرت "تايم" قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرًا لعام 2024 يوم الأربعاء. وهي القائمة السنوية التي تطلب من الرموز الثقافية والسياسية تسليط الضوء على صانعي التغيير في العام الماضي، وتضم العشرات من الرياضيين والفنانين والسياسيين.

وقالت المجلة الأميركية "إنه لمدة 108 أيام، كان المصور الفلسطيني معتز عزايزة بمثابة عيون العالم وآذانه في موطنه غزة".

وأضافت أنه كان مسلحًا بكاميرا وسترة واقية من الرصاص تحمل علامة "صحافة". وأمضى المصور الفلسطيني البالغ من العمر 25 عامًا ما يقرب من أربعة أشهر في توثيق الحياة تحت القصف الإسرائيلي.

واختيرت لاعبة كرة القدم الإسبانية جنيفر هيرموسو، من قبل مجلة "تايم" كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم خلال العام الماضي.

وكتبت اللاعبة الأميركية السابقة مانا شيم عن جيني هيرموسو: "لم يكن لدى جيني هيرموسو أدنى شك في أن ما فعله رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بها على المسرح بعد فوز فريقها بكأس العالم للسيدات كان خطأ. عندما أمسك روبياليس بوجهها وقبلها، عرف الملايين منا أنه كان كذلك".

في كتابتها لمجلة تايم، أشادت مانا شيم بشجاعة هيرموسو.

وضمت القائمة شون فاين رئيس اتحاد عمال السيارات المتحدين في الولايات المتحدة.

وخلال إضراب عمال صناعة السيارات في الخريف الماضي، أخبر شون فاين، الذي أدى اليمين كرئيس لاتحاد عمال السيارات المتحدين قبل أقل من ستة أشهر، زملائه عمال السيارات بشيء ظل عالقًا في ذهن الرئيس الأميركي جو بايدن لعدة أشهر.

وقال فاين، بحسب بايدن: "في هذا الاتحاد، الأعضاء هم أعلى سلطة". "في هذا البلد، الشعب هو أعلى سلطة."

يقول بايدن إن فاين، وكل العمل الذي قام به للفوز بزيادات تاريخية في أجور UAW، يمثل "النجاح الذي تحقق بشق الأنفس" الذي حققته النقابات في عام 2023.

وبقيادة UAW، تم إجراء تغيير في جميع أنحاء صناعة السيارات. بعد فوز UAW، قامت شركات تويوتا وهوندا وهيونداي - وهي شركات غير نقابية - برفع الأجور أيضا. ولكن حتى مع انتهاء الإضراب، لا تزال UAW وFain تتقاتلان، بهدف العمل لمدة أربعة أيام و32 ساعة في الأسبوع.

كما ضمت القائمة كل من المصارعة الهندية ساكشي مالك ويوليا نافالنايا، أرملة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.