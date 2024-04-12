ووقع الحادث، الإثنين، عندما كان قائد منتخب إنجلترا في لندن مع بايرن لخوض بعدها بيوم مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنجليزي (2-2).

ولم يكشف المتحدث باسم فوج الإطفاء في هونشافتلارن عن هويات المصابين في الحادث، لكنه أكد أن التقرير اليومي لصحيفة "بيلد" كان دقيقا.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: "لم يصب أحد بجروح خطيرة"، موضحا أن "الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع".

ونشرت "بيلد" صورا لحادث بين 3 سيارات، من بينها شاحنة صغيرة تقل 3 من أبناء كين الأربعة والحارس الشخصي للمهاجم.

وقال المتحدث إن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية.