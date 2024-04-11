وأكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، وأن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته ووقف التعامل معه، حيث يتحمل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأخطاء التي وقع فيها السلكاوي في قرآن الفجر، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة.

وعلّق السلكاوي على الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن فجر الخميس قائلا: "كنت مستعدا تماما لقرآن فجر الخميس، ولا أدري ماذا حدث أثناء التلاوة، والأخطاء كانت خارجة عن إرادتي".

وأضاف: "أستعد تمامًا قبل أي تلاوة، إلا أن الخطأ وارد".

ورصدت وسائل إعلام مصرية أبرز الأخطاء التي وردت في تلاوة السلكاوي لقرآن الفجر الخميس، والتي وصلت إلى 11 خطأ.

وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإذاعة المصرية بإيقاف القارئ محمد السلكاوي بعد أن تعددت أخطاؤه خلال الفترة الماضية.

أخطاء السلكاوي

يذكر أنها هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ محمد السلكاوي في خطأ خلال قراءته، حيث كانت له عدة وقائع أشهرها:

أثار السلكاوي حالة من الجدل، في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، وهو ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة تجاهه.