فقد تمكن تمساح صغير من "سرقة" مسيرة كانت تحوم فوقه في أحد الأنهار، بحسب ما أظهرت لقطات فيديو للحادثة، التي لم يعرف مكان حدوثها، ولكنها حظيت باهتمام على موقع "إكس".

وبحسب الفيديو، نجح التمساح الصغير بمباغتة المسيرة رباعية المراوح وانقض عليها وسحبها تحت الماء.

وكانت حركة التمساح سريعة ورشيقة، حيث قفز بشكل كامل من النهر، وأمسك بالمسيرة ببراعة قبل أن يختفيان تحت ماء النهر.