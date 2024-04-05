ويسمح هذا الحوض، المسمى "لو سبيكيو"، أي "المرآة"، بانعكاس آثار الحمامات الرومانية الضخمة الشهيرة المشيدة عام 216، على المسطح المائي الشاسع الذي يبلغ طوله 42 متراً وعرضه 32 متراً.

وقالت دانييلا بورو، إحدى المسؤولين عن المواقع الثقافية في روما، "مع المرآة (سبيكيو) المذهلة هذه، نريد أن نبدأ مسار تجديد وانفتاح على المدينة لأحد أهم المواقع الأثرية في العاصمة".

ولفتت في بيان إلى أن إنشاء هذا الحوض "عملية معمارية حديثة تتناغم مع العمارة القديمة، ما يتيح تعزيز دور حمامات كاراكالا الحرارية كمركز لتعزيز الثقافة والفن"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقد رُكّب ما يقرب من 20 نافورة وضوء كاشف في الجزء السفلي من هذا الحوض الضحل للسماح بعرض المياه والضوء.

وبعد تقديمها للصحافة، أمس الخميس، ستكون المنشأة الجديدة مفتوحة للجمهور اعتباراً من 13 أبريل مع عرض باليه.

وتُعدّ حمامات كاراكالا، وهو مجمع مساحته 11 هكتاراً عند سفح هضبة "أفنتين"، يضم حمامات ولكن أيضاً مرافق رياضية ومكتبات، من أفضل الحمامات المحفوظة في الإمبراطورية الرومانية.