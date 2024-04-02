وتزامنا مع يوم كذبة أبريل، وقفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بجانب الأرنب، قائلة إن البيت الأبيض سيلغي قانون هاتش، الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام قدراتهم الرسمية للتأثير على الانتخابات أو التدخل فيها.

وأرانب عيد الفصح عبارة عن شخصيات مصورة تقوم بتوزيع بيض عيد الفصح، ويلبس زي الأرنب لتمثيل تلك الشخصيات بهذا العيد.

ويحتفل الناس في مناطق مختلفة من العالم بما يسمى "كذبة أبريل" ويتبادلون المزاح والمقالب المضحكة.

وأصل يوم كذبة إبريل غير معروف ولكن يُعتقد أن هذه الممارسة تعود إلى عام 1582.