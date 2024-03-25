وبحلقات مثيرة ومغامرات متنوعة تكشف عن صراعات المال وتعارض المصالح، مقدمة في إطار يمزج بين الدراما والإثارة والتشويق المتعلقة بالداخل الليبي والعربي على حد سواء، استطاع مسلسل "ماريونيت"، كسب ثقة المشاهد الليبي والعربي على حد سواء.

وفي حديثها لـ "سكاي نيوز عربية" قالت الفنانة الليبية شروق فيصل، إحدى بطلات العمل، إن المسلسل يسلط الضوء على الصراع بين الخير والشر في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء الأوضاع الراهنة من خلال عدة مجاميع تتألف من عدد من الأفراد من بينهم التجار وموظفي الدولة والمواطنين العاديين باختلاف مبادئهم، ولكل منه أهدافه الخاصة التي يصارع لأجلها.

ويكشف تطور الأحداث عن صراعات الخير والشر التي تدور بين كافة أرجاء الدولة، تقول الفنانة الليبية، فبعض المجاميع يحاول أصحابها استغلال حالة الانفلات التي تصيب المجموعة للوصول إلى مبتغاه وفرض سيطرته على المجموعة، والأمر يتشابك ويتعقد أكثر بسبب الانقسامات الداخلية بين هذه المجاميع.

وأضافت: "المسلسل يقدم وجبة من المتعة ممزوجة بلفت نظر المشاهدين لمفاتيح تخلصهم من أزمة بلادهم المستعصية".

وعن دورها في الأحداث تقول فيصل إنها تجسد شخصية مركبة تجمع بين الخير والشر، فهي من ناحية حريصة على مصلحة المجموعة التي تنتمي إليها وشقيقها، ولكن حينما يتعرض شقيقها لمؤامرة من أفراد مجموعته، تكشف الأحداث عن تحول كبير في شخصيتها الذي يكشفها التتابع الدرامي للعمل".

وعن سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم، قالت إن هناك شخصا يتحكم في مصير هذه المجاميع وكأنهم عرائس ماريونيت يتلاعب بخيوطهم بين يديه، ويوجههم تبعا لأفكاره ومبادئه.

وبتعبير شروق، المشاهد الليبي بات له خلال السنوات الأخيرة ذوق من نوع خاص للدراما، كونه يعلم ما وراءها من مغزى يناقش حياته اليومية والمشكلات التي يعاصرها، فأصبح ينجذب للأعمال الدرامية الهادفة.

وأكدت في ختام حديثها لـ "سكاي نيوز عربية" أن الدراما الليبية باتت حاضرة في كل بيت عربي، وقدمت هذا العام موسم درامي مختلف جذريا عن السنوات السابقة، بسبب غزارة الإنتاج هذه المرة، وتنوع الأفكار المقدمة.

"ماريونيت" من إخراج محمد إمسيك، وتأليف الخصيب حسن، ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنانة شروق مجموعة كبيرة من نجوم الفن في ليبيا، ومنهم: صلاح الأحمر، بسمة الأطرش، على سعيد، محمد بن ناصر، صالح القراد، فرج بن نصر، مكرم اليسير، إبراهيم خير الله.