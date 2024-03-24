ونقل مجدي إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لحظة وصوله إلى المستشفى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وقال والد مجدي في تصريحات تلفزيونية إن "ابنه أصيب منذ نحو 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة".

وأضاف: "ما إن تحسنت حالته الصحية؛ حتى تدهورت مرة أخرى وشعر بإعياء شديد وظل ينطق في الشهادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس".

وأوضح الأطباء أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية حادة.

وحسب روايات أهالي المنطقة فإن اللاعب أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم وأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام المصرية أن الأزمة القلبية حدثت نتيجة جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة.