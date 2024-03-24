وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن محادثة الغداء كانت من القلب إلى القلب، وكيت أرادت منها التعرف من الملك على كيفية تعامله في معركته ضد المرض.

وقال مصدر للصحيفة إن تشارلز وكيت كان لديهما الكثير لمناقشته خلال الغداء في قلعة وندسور، مضيفا: "لقد ترك الملك غداءه وهو يشعر بعاطفة شديدة، إنهما قريبان جدا ويعتبر كيت ابنته".

وقال مصدر مطلع لصحيفة "التلغراف" إن كيت وتشارلز يشعران بالارتياح تجاه بعضهما البعض حيث يعاني كلاهما من السرطان في نفس الوقت.

وأضاف المصدر: "الملك يعامل كيت مثل الابنة التي لم ينجبها من قبل".

وأضاف مصدر آخر لصحيفة "التايمز": "لطالما كان للملك علاقة وثيقة ودافئة وفريدة من نوعها مع الأميرة، إنها تكن حبا واحتراما كبيرا له".

وأعلنت الأميرة كيت (42 عاما)، مساء الجمعة، إصابتها بسرطان لم تحدد طبيعته. وبدأت زوجة وريث العرش البريطاني علاجاً كيميائياً وقائياً.

وتلقت سيلاً من رسائل الدعم من مسؤولين سياسيين ومشاهير وأفراد من العامّة.