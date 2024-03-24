واستطاع مسلسل "شط الحرية 6" أن يحجز مكانا رئيسيا على مائدة شهر رمضان الليبية، بتقديمه وجبات درامية دسمة

في أجواء تعكس العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين.

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قال الفنان أحمد تمساح المخرج المنفذ لمسلسل "شط الحرية 6"، إن فكرة العمل مستمدة بشكل رئيسي من الواقع الذي عاشه المواطن في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، ومنها أزمة نقص الوقود والغاز.

وأوضح تمساح أن العمل يتناول أزمات الانتخابات الليبية وما خلفته من مشكلات سياسية متكررة في إطار فكاهي.

كما تناول المسلسل بشكل درامي ساخر أيضا خفايا عصابات التهريب في الدولة، حيث أراد صناع العمل لفت الأنظار إلى خطورتها، بحسب تمساح.

ويسلط المسلسل أيضا الضوء على ظاهرة صيد الليبيين للطيور الجارحة خلال مواسم الهجرة، وفي كل حلقة تتغير المحاور حسب الأحداث والمواقف وما يمر به المواطن العادي.

وبالحديث عن أماكن تصوير المسلسل، قال تمساح إن شركة الإنتاج وضعت معايير فنية عالية كتلك المتعارف عليها في الإنتاج العالمي، وهذه المواصفات متجسدة في تقنيات التصوير والرسوميات "الغرافيكس"، مشيرا إلى أنه تم تصوير العمل بالكامل في مدينة أجدابيا وضواحيها، ومرير قابس، ورأس لانوف.

ويرجع تمساح استمرار النجاح الكبير للمسلسل لعدة عوامل رئيسية منها قصته التي تخاطب الجمهور الليبي بشكل مباشر، ويعرض لهم مشاكل حياتهم اليومية بشكل مبسط، مع توفير حلول لها، فضلا عن وجود كوكبة ضخمة من النجوم التي يحبها المشاهد الليبي بالإضافة إلى السيناريو والحوار المشوق من قبل مؤلف العمل.

جدير بالذكر أن "شط الحرية 6" من ﺗﺄﻟﻴﻒ وإخراج فتحي القابسي، وشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن في ليبيا، وهم: سليمان اللويطي، عبدالهادي بوخريم، خالد ابريك، إبراهيم منصور، عادل أبو شهبة، نجم فرج، وغيرهم من الفنانين.