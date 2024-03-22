وينقل المسلسل الكويتي "من كثر حبي لك" المشاهد الكويتي والعربي إلى أعماق هذه العمارة، حيث يفتح كل باب عالم مليء بالأحلام والآمال، الأحزان والأفراح، والتحديات التي تواجه الحب في أبهى صوره.

وتدور أحداث "من كثر حبي لك" داخل أروقة عمارة سكنية، ويلتقي أبطال المسلسل حيث تنشأ بينهم علاقات حب ومودة، وزيجات، وحالات طلاق، وعلى النقيض تمامًا تقع مشاكل عائلية وجرائم قتل وسرقة، فيسعى السكان لتكثيف الجهود لحلها، مما يخلق مزيجًا من التشويق والإثارة والكوميديا.

وفي حديثه لـ "سكاي نيوز عربية" كشف الفنان اليمني باسم عبدالأمير أحد أبطال المسلسل، أن أحداث المسلسل تستعرض أسرار العلاقات الإنسانية بأصدق تجلياتها بدءاً من الحب الذي يُولد في القلوب، وصولًا إلى الخلافات التي تختبر قوة العلاقات.

"من كثر حبي لك" فهو ليس مجرد مسلسل بل هو مرآة للحياة تعكس الواقع بكل تعقيداته، يقول عبدالأمير، فهو يتناول قصة درامية اجتماعية تمس عدد كبير من الأزواج، كاشفة أسباب فشل كثير من قصص الزواج عن حب.

وبعد 10 سنوات من الزواج يحكي المسلسل كيف تقود الخلافات بين الزوجين إلى طلاق لم يكن في الحسبان نظراً لاصطدام الزوجين بحقائق يكتشفونها بعد الزواج حين تظهر الشخصية الحقيقة لكل منهما حين تنتهي مشاعر الحب بينهما تدريجياً مما يؤدي الى الطلاق وهذا واقع منتشر بشكل كبير في الوقت الحالي، والحديث لايزال على لسان عبدالأمير.

وبالحديث عن طبيعة دوره في المسلسل، قال عبد الأمير إنه إلى جانب الخطوط الدرامية الموجودة في العمل يبرز خط كوميديا يخفف من قسوة الدراما يتمثل في مشاهده مع فوز العبدالله.

وأكد عبدالأمير أن مسلسل "من كثر حبي لك" فرض نفسه على المشاهد الكويتي والعربي منذ اليوم الأول لعرضه على الشاشات، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل إيجابية من قبل النقاد .

"من كثر حبي لك" من تأليف نور البدري، وإخراج حسين الحليبي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، ومنهم إبراهيم الحربي، حمد العماني، فاطمة الطباخ، نور الشيخ، خالد الشاعر، شوق الهادي، فوز عبد الله، باسم عبد الأمير، أحمد النجار، شوق بنت عبد الله، هبه الناجم، وليد الضاعن.