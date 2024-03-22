كخلية نحل يعمل الشباب داخل ملعب في العاصمة الجزائر الذي خصص خلال شهر رمضان مكانا للقاء عديد الجمعيات المساهمة في مساعدة العائلات المحتاجة، إذ يتم تقديم مواد غذائية أساسية، في حملة ترتكز بشكل كبير على المساعدات من المؤسسات الاقتصادية المانحة عمومية كانت أم خاصة.

ويقول في هذا الصدد نسيم فيلالي رئيس جمعية سيدرة :"نطلق اليوم حملة تضامن رمضان لصالح بنك الطعام الجزائري، بهدف توزيع حصص غذائية على الأسر المحتاجة، سواء داخل العاصمة أو في ولايات أخرى من البلاد.. يشارك معنا أكثر من 300 متطوع يقومون بتحضير هذه الحصص الغذائية، بهدف توصيلها لحوالي عشرة آلاف أسرة".

بين طلاب وعمال تختلف الفئات المتطوعة الموجودة، لكن هدف الجميع واحد وهو مساعدة المحتاجين مع الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.

وقد قال أحد المتطوعين: "الروح التعاونية والتضامنية متأصلة في الجزائريين، خاصة وأن بعضهم شارك في هذا البرنامج الخيري التطوعي لمساعدة العائلات المحتاجة أكثر من مرة".

وتتشارك الجمعيات النشطة على مستوى العاصمة مع جمعيات محلية في المناطق الداخلية النائية المعزولة لضمان إيصال المساعدات نحو مستحقيها من الفئات المحتاجة كالأرامل ودور الأيتام والمسنين وعائلات ذوي الاعاقة.

برنامج يستمر طيلة شهر رمضان يحاول المساعدة عن طريق ضمان القوت اليومي للجميع.

لا توجد إحصائيات رسمية تكشف خريطة الفقر في الجزائر، لكن انخفاض القدرة الشرائية التي تقابلها زيادة في أسعار المواد واسعة الاستهلاك جعلت من مثل هذه المبادرات ملجأ بالنسبة لكثير من العائلات في هذا الشهر الفضيل.