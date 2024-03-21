يأتي هذا فيما تحتفل دول العالم بـ"عيد الأم"، الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس كل عام.

وقالت الجمعية في تغريدتها التي أرفقتها بصورة أم فلسطينية: "37 أمّا يستشهدن كل يوم في قطاع غزة".

يشار إلى أنه في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31988، قتيلا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74188 وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.