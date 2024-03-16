وجاء تصريحها في اجتماع لمناقشة الأمر مع مغني الراب فات جو، وآخرين حصلوا على عفو بعد إدانتهم بتدخين الماريغوانا.

وأضافت هاريس: "عدد كبير للغاية من الأشخاص تم الزج بهم في السجون بسبب حيازة الماريغوانا ببساطة".

ويسعى الرئيس جو بايدن الذي يخوض السباق للفوز بولاية ثانية مدتها 4 سنوات في انتخابات نوفمبر، إلى جذب الناخبين الشباب، وبعضهم غير راضين عن إصلاحاته السياسية البطيئة.

وناشدت هاريس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة العدل التعجيل بإعادة تصنيف الماريغوانا باعتبارها أقل ضررا من مخدرات أخرى مثل الهيروين.

وأوصت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية العام الماضي، بنقل الماريغوانا من عقار في "الجدول الأول" حاليا إلى عقار في الجدول الثالث، مع احتمال طفيف بتسببه في الإدمان.

والقرار الآن في يد إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل.

وأباح نحو 40 ولاية أميركية استخدام الماريغوانا بصورة من الصور، لكنها ما زالت غير قانونية تماما في بعض الولايات وعلى المستوى الاتحادي.

وفي سجون الولايات المتحدة، يقبع واحد من بين كل 5 من النزلاء البالغ عددهم 1.9 مليون شخص، في السجن، بسبب جريمة تتعلق بالمخدرات.