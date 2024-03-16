وجذب المسلسل المشاهد العربي، بعدما تطرق لمناقشة مشكلات اجتماعية داخلية متعلقة بالمرأة السعودية والقضايا المرتبطة بها، والمأخوذة من واقع بيوت المملكة، لتعرض لأول مرة على الشاشة في إطار درامي مشوق وجذاب.

وفي حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشفت بطلة المسلسل الفنانة السعودية فاطمة الشريف، تفاصيل العمل الذي يتناول دراما جديدة في الفن، مؤكدة أنه "يسلط الضوء وبقوة على القضايا المهمة التي تؤثر على المرأة السعودية في قالب درامي".

وحسبما كشفت الشريف، يناقش العمل مساعي المرأة السعودية اليومية لإثبات ذاتها، ومحاولاتها المستمرة لمواجهة العقبات بإصرار وأمل، في ظل تحديات المجتمع المعاصر.

وفي 30 حلقة منفصلة متصلة، يقدم المسلسل قصصا مختلفة تعكس التحديات التي تواجهها السعوديات في مختلف مناحي الحياة، من العمل إلى التعليم مرورا بالعلاقات الأسرية والاجتماعية، وصولا إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي، التي بدورها تسببت في تمكين المرأة في ظل الحياة المعاصرة.

وتدور أحداث مسلسل "يا هلي" في إطار اجتماعي معاصر حول عائلة "المدهوش" السعودية، التي تواجه تحولات كبيرة بعد أن قررت الانتقال إلى بيت جديد في حي راقٍ، لكن مع ظهور شخص غير متوقع وهو والدهم سعد بعد غياب 20 عاما تتغير حياتهم رأسا على عقب، والحديث لا يزال على لسان البطلة.

وعن طبيعة شخصيتها، تقول الشريف إنها تجسد شخصية فوزية، فهي أم لثلاثة أبناء (ولدان وبنت)، تركها زوجها وسافر وأصبحت هي من تعول أبناءها بمفردها حتى وصلوا لمرحلة الشباب، وأصبحت جدة.

وتابعت حديثها قائلة: "الابن الأكبر الذي يجسد دوره الفنان خالد الفراج لم يكمل تعليمه وكان مصاحبا لوالدته طوال سنوات تربية إخوته، أما الابنة أصبحت ذات مكانة كبيرة في أحد الهيئات، وابنها الأصغر الذي يجسد دوره الفنان دريعان الدريعان بات أحد أكبر المستثمرين".

وتتوالى الأحداث كاشفة عن مفاجآت تلامس قلوب كل السعوديات، فبعد نجاح مفاجئ لأحد أبنائها تسعى العائلة جاهدة للانتقال من منزلها القديم في البديعة، أحد أحياء جنوب الرياض القديمة، إلى حي راق الشمال، لكن تتغير حياتها عندما يلم شملها بشخص غير متوقع وهو زوجها سعد الذي تركها منذ عقدين هي وأطفالها.

واختتمت الشريف حديثها مؤكدة أن "هناك موجة من المشاعر المتباينة تطرأ على عائلة المدهوش، وأحداث كثيرة تنتظرهم، ويكشف السياق الدرامي للأحداث كيف سيتعامل أفراد الأسرة معها".

"يا هلي" من تأليف وإخراج نواف المهنا وعبد المحسن الضبعان، وشارك في بطولة العمل إلى جانب الشريف والفراج والدريعان، مجموعة من الفنانين منهم حسن عسيري ونيرمين محسن وشجاع نشاط.