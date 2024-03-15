وكان الملف قد تم الاحتفاظ به من قبل المفتش جوزيف هنري هيلسون، الذي كان يخدم في شرطة العاصمة لندن، عندما أقدم القاتل المتسلسل المعروف باسم جاك السفاح على قتل 5 نساء في وايت تشابل، شرقي لندن، في عام 1888.

ماذا يوجد في الملف التاريخي؟

يتضمن الأرشيف، الذي تم تناقله عبر 4 أجيال من عائلة هيلسون، وتم نشره الجمعة من قبل حفيده، صورتين لمايكل أوستروغ، أحد المشتبه بهم الأوائل لهوية جاك السفاح، بالإضافة إلى النسخة الوحيدة الموجودة للبطاقة البريدية التي يُزعم أن السفاح أرسلها إلى الشرطة للتهكم عليهم.

وتحتوي صور أوستروغ، وهو مهاجر روسي ولص صغير مختص بفن الاحتيال، قضى فترات طويلة في السجن والمصحة العقلية، على ملاحظات على ظهرها تسرد ثلاثة من أسمائه المستعارة وسجله الإجرامي ومظهره الجسدي.

تم استبعاد أوستروغ سريعا باعتباره السفاح عندما تبين أنه كان في مصحة عقلية بسجن فرنسي عندما وقعت جرائم القتل.

يحتوي الأرشيف أيضا على نسخة من رسالة "Dear Boss"، وهي رسالة أرسلها القاتل إلى الشرطة ووقعها باسم "جاك السفاح"، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة إلى الاسم.

وتفاخر القاتل بقتل ضحاياه من الإناث، وحذر الشرطة من أن سكينه "لا تزال لطيفة" ووعد "بقطع أذني السيدة".

تم اعتبار الرسالة الأصلية، المحفوظة في الأرشيف الوطني في لندن، في البداية، خدعة، حتى قررت الشرطة أن تأخذ الأمر على محمل الجد عندما تم العثور على الضحية الرابعة للسفاح، كاثرين إيدويس، مقطوعة بجزء من أذنها اليمنى.

صور في الملف

كما توجد في الملف صورة قاتمة لجثة ضحية السفاح، ماري آن نيكولز، في المشرحة، والتي يُعتقد أنها تُظهر بقاياها بزاوية مختلفة قليلا عن الصورة الأكثر شيوعا لها.

عمل المفتش هيلسون على مقتل نيكولز، التي كانت تعمل بالدعارة وكانت أول ضحية للسفاح.

تم العثور عليها وقد قطعت حنجرتها وظهرت جروح مشوهة على جسدها في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس 1888.

تولى هيلسون مسؤولية التحقيق وساعد في التحقيقات بمقتل آني تشابمان، الضحية الثانية للسفاح، بعد 8 أيام.

مزاد على "ملف الرعب"

ويباع الآن أرشيفه، الذي تقدر قيمته بنحو 10 آلاف جنيه إسترليني، من قبل حفيده الأكبر في دار "ويتون آند لينغ" للمزادات في إكزتر، في ديفون.

وقال متحدث باسم Whitton & Laing: "على مدى ما يقرب من 140 عاما، كانت جرائم القتل التي ارتكبها جاك السفاح تحظى بسحر دائم، ونادرا ما يتم عرض العناصر المرتبطة مباشرة بالجرائم للبيع".

وأضاف: "توجد أيضا نسخة طبق الأصل من رسالة "Dear Boss" سيئة السمعة والبطاقة البريدية التي يبدو أنها مقطوعة من الصفحة العريضة المطبوعة عام 1888 وتستخدمها الشرطة على أمل أن يتعرف شخص ما على خط اليد".

وتقاعد هيلسون من الشرطة في عام 1895 بعد 26 عاما من الخدمة وعاد إلى موطنه ديفون للعمل في السكك الحديدية، وتوفي عن عمر يناهز 75 عاما عام 1920.