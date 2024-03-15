وقالت آن كيركباتريك، قائدة الشرطة في المدينة الواقعة بولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، إن "الجرذان تأكل الماريغوانا الموجودة لدينا"، مضيفة: "تظهر عليها كلها علامات تعاطي (المخدرات)".

وأدلت كيركباتريك بتعليقاتها خلال اجتماع للمجلس البلدي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتغزو الجرذان والصراصير منذ فترة طويلة مقر قسم الشرطة، الذي بني أصلاً في عام 1968.

وقالت كيركباتريك في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز بيكايون/نيو أورلينز أدفوكيت"، إن "الأمر لا يقتصر على مقر الشرطة فقط، بل يطال جميع المناطق. القذارة تجاوزت كل حدود".

وأضافت: "يستحق (فريق) التنظيف جائزة لعمله الذي يفوق طاقته".

وتضم المدينة ما يقرب من 400 ألف نسمة، وتشتهر بحياتها الليلة الصاخبة، إضافة إلى تاريخها المتميز كمستعمرة إسبانية وفرنسية سابقة، ما يؤثر على الثقافة المحلية والعادات الغذائية حتى يومنا هذا.

وتسعى الشرطة في نيو أورلينز إلى إنشاء مقر جديد منذ سنوات.

وقال أحد الشرطيين للصحيفة: "الوضع فظيع".

وأضاف: "لأكون صادقاً، لا أعتقد أن (المدينة) تعافت على الإطلاق من الإعصار كاترينا"، في إشارة إلى الإعصار الكارثي الذي ألحق أضراراً فادحة بالمدينة في عام 2005.