وتسعى الدراما الكويتية في رمضان من كل عام إلى تقديم وجبة دسمة من المتعة ممزوجة بلفت نظر المشاهدين، ومنها هذا المسلسل الذي تدور أحداثه حول القضايا والمشاكل الشخصية بين أفراد الأسر والعائلات والصراع المستمر على المال.

وفي حديثها لـ "سكاي نيوز عربية" كشفت الفنانة الكويتية ياسة عن طبيعة شخصيتها في العمل المعروض في رمضان، قائلة إنها تجسد شخصية "خطابة" تجمع بين الكوميديا والشر والدراما، وستخوض صراعاً مع شقيقتها فادية والتي تجسد دورها الفنانة فتات سلطان، حيث تتفاقم المشاكل والخلافات بينهما على المال.

"السياق الدرامي لا يخلو من تشويق محبب لدى المشاهد العربي عامة، والكويتي على وجه الخصوص، الذي ينجذب للأعمال الاجتماعية الهادفة، خصوصا أن المسلسل سيتطرق إلى المشكلات العائلية في البيوت العربية"، كما تقول ياسة.

وعلى وقع الصراع الدائم بين الواجب والرغبة، والحب والخسارة، والإخلاص والخيانة تدور رحى الأحداث التي تكشف الكثير من التفاصيل في شخصية "يس".

وعلى مدار 30 حلقة، يتنقل مسلسل "يس عبد الملك" بين الشخصيات، محاولا استكشاف العلاقات التي تشكل جوهر حياتنا، ومواجها للعديد من التحديات والمشاكل.

وبحسب ما كشفت ياسة فإن أحداث مسلسل "يس عبد الملك":

تدور في إطار اجتماعي درامي معاصر.

تتمحور حول الشخصية الرئيسية "يس عبد الملك" التي يجسدها الفنان سعد الفرج.

يمر "يس" خلال المسلسل بـ3 مراحل في حياته، كل مرحلة تحمل الكثير من التفاصيل التي تنكشف مع تصاعد الأحداث والمواجهات.

يحمل المسلسل رسالة قوية عن الصمود والتفاؤل في وجه الصعوبات من خلال شخصية "يس".

يظهر المسلسل أهمية الأمل والإصرار في تحقيق النجاح والتغلب على الظروف الصعبة.

اللافت للنظر، والحديث لا يزال على لسان الفنانة الكويتية، أن العمل عائلي بشكل كبير فهو يحاكي الواقع يناقش قضايا مهمة بأسلوب السهل الممتنع.

وأكدت ياسة أن هذا العمل بمثابة تحدي لها خلال الماراثون الرمضاني 2024، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه.

وتتطلع إلى أن يحصل المسلسل على إعجاب المشاهدين، "لا سيما أن الدراما الكويتية تتقدم بشكل كبير على مستوى أداء الممثلين، واستخدام التقنيات الحديثة في العمل".

"يس عبد الملك" من تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج منال عبدال، ويشارك في تمثيله عدد من نجوم الخليج، أبرزهم: ياسة، سعد الفرج، عبد الرحمن العقل، فتات سلطان، حسين المهدي، أحمد النجار، سعد الفرج، ليالي دهراب، منصور البلوشي، روان العلي.