وفي هذا الإطار، قالت مدربة مهارات الحياة لانا قاعاتي في لقاء لـ"سكاي نيوز عربية":

تنظيم النوم في رمضان أمر أساسي، وعند اختلاله سيؤثر على كل مهامنا اليومية.

يمكن تقسيم النوم إلى قسمين في اليوم، وعند تنظيمه ستنتظم بقية المهمات اليومية.

يجب عدم وصل ساعات الاستيقاظ من الإفطار حتى السحور.

وتحدثت قاعاتي عن اختبار يمكن من خلاله قياس قدرتك في إدارة الوقت، ويكمن في هذه الأسئلة:

هل تردد جملة لا أمتلك الوقت؟

هل تتأخر عن مواعيدك؟

هل تنهي مهامك في الوقت المحدد؟

عند بدأ التنفيذ تبدأ في المهام التي تحبها في البداية؟

وقالت إن الإجابة على هذه الإسئلة تساعد في تحديد الخطأ الذي ترتكبه ويؤدي إلى ضياع الوقت وعدم القدرة على الإنجاز.