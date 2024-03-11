وبعدما نالت الأوسكار عن دورها في فيلم "لا لا لاند" عام 2017، تجسد ستون في هذا العمل الجديد من إخراج يورغوس لانثيموس شخصية امرأة منتحرة أعاد إحياءها عالم زرع لها دماغ طفل، تعيد اكتشاف الحياة من دون خجل أو أحكام مسبقة.

وتغلبت إيما ستون في هذه الفئة على أنيت بينينغ ("نياد") وليلي غلادستون ("كيلرز أوف ذي فلاور مون") وساندرا هولر ("أناتومي أوف إيه فال") وكاري ماليغان ("مايسترو").