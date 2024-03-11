وأصدرت وكالة أسوشيتد برس (AP) ووكالة رويترز (AFP) ووكالة (Getty Images) بشكل منفصل "إشعارًا بالحذف" إلى المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين أنهم حذفوا الصورة من مكتباتهم الفردية.

وقالت المصادر إن الوكالات تعتقد أن الصورة، التي قال قصر كنسينغتون في لندن إنها التقطت الأسبوع الماضي في وندسور، والتي تظهر الأميرة كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج، 10 أعوام، والأميرة شارلوت، تسعة أعوام، والأمير لويس، خمسة أعوام، قد تم تحريرها من الصورة الأصلية.

وجاء في إشعار من وكالة أسوشيتد برس ما يلي: "عند الفحص الدقيق يبدو أن المصدر قد تلاعب بالصورة".

في وقت سابق من اليوم، رصد المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن كم ذراع الأميرة شارلوت لم يكن مصطفًا. كما أثيرت أسئلة حول كون اليد اليمنى للأمير جورج خارج نطاق التركيز.

ونشر مصور البورتريه مارتن بامفورد الصورة على موقع X، وكتب: "مصور محترف هنا. انظر عن كثب إلى معصم الأميرة شارلوت. هذا ما يحدث عندما تقوم بتركيب طبقات في Photoshop. لا أتكهن لماذا تم تحرير الصورة بهذه الطريقة، ولكن هذا غريب."

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت بطاقة عيد الميلاد الخاصة بالعائلة المالكة أيضًا لعملية تحرير فاشلة على برنامج الفوتوشوب بعد أن ترك الأمير لويس بدون إصبع وسط.

ورفض قصر كنسينغتون في لندن التعليق عندما سئل عما إذا كانت الصورة قد تم تغييرها.

وتم نشر الصورة العائلية الجميلة، التي التقطها الأمير ويليام، على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم يوم الأحد بمناسبة عيد الأم.

وجاء في رسالة يبدو أنها كتبتها ووقعتها كيت نفسها: "شكرًا لك على تمنياتك الطيبة ودعمك المستمر على مدار الشهرين الماضيين. أتمنى للجميع عيد أم سعيدًا".



ويأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه موظفون في القصر الأسبوع الماضي "جنون وسائل التواصل الاجتماعي" بعد سلسلة من نظريات المؤامرة حول مكان وجود كيت.

وأصدر قصر كنسينغتون في لندن بيانًا نادرًا ردًا على التكهنات عبر الإنترنت حول صحة الأميرة وسط مخاوف من عدم رؤيتها علنًا منذ عيد الميلاد.