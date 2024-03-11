وكان نولان هو المرشح الأبرز للفوز بالأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج في حفلات توزيع جوائز الغولدن غلوب وبافتا واختيار النقاد ونقابة المخرجين الأميركيين هذا العام.

وقال نولان أثناء تسلمه جائزة الأوسكار: "عمر الأفلام يزيد قليلاً عن 100 عام". "نحن لا نعرف إلى أين ستتجه هذه الرحلة المذهلة من هنا. ولكن معرفة أنكم تعتقدون بأنني جزء مهم منها يعني العالم بالنسبة لي."

اشتهر نولان بإخراج أفلام الخيال العلمي مثل Inception، وInterstellar، وThe Dark Knight Rises، بالإضافة إلى دراما الحرب العالمية الثانية Dunkirk، والتي حصل على ترشيح لأفضل مخرج عنها.

وحصل أوبنهايمر على 13 ترشيحًا لجوائز الأوسكار، وسيطر على جوائز غولدن غلوب لعام 2024، وحصل على الجائزة الكبرى لأفضل دراما.