وقد تغلب الممثل الإيرلندي كيليان مورفي بتأديته اللافتة لدور الفيزيائي الذي غيّر التاريخ، في المنافسة على بول جياماتي ("ذي هولدوفرز")، وبرادلي كوبر (مايسترو)، وجيفري رايت (أميريكن فيكشن)، وكولمان دومينغو (راستن).

وتأتي الجائزة ختاما لموسم جوائز ناجح للممثل الأيرلندي البالغ من العمر 47 عاما والذي كان قد حصل أيضا على جائزة غولدن غلوب وجائزة بافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائه في الفيلم نفسه.

وكان ترشيحه لـ الأوسكار هو أول ترشيح له.