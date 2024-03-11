وجرى توزيع جوائز الأوسكار في جميع الفئات الـ23 على يد مجموعة من المقدمين الشهيرين، بما في ذلك الفائزين بجوائز التمثيل من العام الماضي (ميشيل يوه، بريندان فريزر، جيمي لي كورتيس، وكي هوي كوان).

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين في الأوسكار الـ96:

أفضل ممثل مساعد

فاز روبرت داوني جونيور بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلم (أوبنهايمر) الذييؤدي فيه دور رجل بيروقراطي شرير يسعى إلى القضاء على عالم الفيزياء الشهير.

أفضل فيلم روائي أجنبي

فاز فيلم (ذا زونأوف إنترست The Zone of Interest) "منطقة الاهتمام" البريطاني بجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي اليوم الاثنين، ويحكي الفيلم قصة أسرة ضابط ألمانيتعيش إلى جوار معسكر الاعتقال (أوشفيتس) خلال الحرب العالمية الثانية.

أفضل فيلم رسوم متحركة

حصد فيلم The Boy and the Heron جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

حصد فيلم War is Over جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، كما فازت الممثلة دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم The Holdovers.

أفضل سيناريو أصلي:

فازت جوستين تريت وشريكها في الكتابة آرثر هراري بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي عن فيلم Anatomy of a Fall في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96.

أفضل سيناريو مقتبس

حصد فيلم American Fiction للمؤلف كورد جيفرسون جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

أفضل ممثلة مساعدة: