وأظهرت الصورة، التي التقطها زوجها وريث العرش الأمير وليام، كيت (42 عاما) وهي تبتسم وتبدو بصحة جيدة محاطة بالأميرين جورج ولويس والأميرة شارلوت.

وكتبت كيت أميرة ويلز في رسالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، الأحد: "شكرا لكم على تمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر خلال الشهرين الماضيين". وأضافت "أتمنى للجميع عيد أم سعيدا".

وتحتفل بريطانيا بعيد الأم، الأحد.

وأمضت كيت أسبوعين في المستشفى في يناير بعد إجراء عملية جراحية لحالة "غير سرطانية" ولكن غير محددة.

ولم تظهر علنا منذ ذلك الحين، وقال مكتبها في قصر كينزنغتون في لندن إن من المستبعد عودتها إلى مهامها الرسمية إلا بعد عيد القيامة الذي يحل في نهاية هذا الشهر.