واحتشد الزوار وحراس الحديقة يراقبون المشهد وسط صرخات ودعاء الجميع.

وقالت إدارة الحديقة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بسبب خطأ الحارس، دخل الموظفون إلى المكان المخصص للغوريلا قبل إخراجها لوضع الطعام".

وأضافت: "يدرب حراس الحديقة هذه الحيوانات، وبفضل معرفتهم وخبرتهم، تعاملوا مع الوضع بهدوء وتمكنوا من الخروج من الفناء بأمان".

في النهاية تراجعت الغوريلا، وتمكنت الحارستان من الركض إلى مكان آمن.