في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، طاردت غوريلا بحديقة حيوان في تكساس اثنتان من حراس الحديقة ما أثار الرعب بين الزوار.
واحتشد الزوار وحراس الحديقة يراقبون المشهد وسط صرخات ودعاء الجميع.
وقالت إدارة الحديقة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بسبب خطأ الحارس، دخل الموظفون إلى المكان المخصص للغوريلا قبل إخراجها لوضع الطعام".
وأضافت: "يدرب حراس الحديقة هذه الحيوانات، وبفضل معرفتهم وخبرتهم، تعاملوا مع الوضع بهدوء وتمكنوا من الخروج من الفناء بأمان".
في النهاية تراجعت الغوريلا، وتمكنت الحارستان من الركض إلى مكان آمن.