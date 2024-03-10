وقالت الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "أكدت معلومات وتحريات قطاعي (شرطة السياحة والآثار- الأمن العام) تنسيقا ومديرية أمن بني سويف قيام (تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم".

وتابع: "كان بحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجري - 29 تميمة - 2 قناع خشبي خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبي - 2 زجاجة من الفخار)".

واختتم البيان بالقول: "بمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطي. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".