ونقلت فرانس برس عن وكالة أنباء دوغان يوم الجمعة، إن محمد عبد الفتاح البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة عندما اصطدم بمركبة الخميس، وسقط أرضا على بعد أمتار عن دراجته النارية.

ووفق صحيفة صباح التركية، فقد اصطدم نجل البرهان خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة في أنقرة بشارع المدعي العام إنجيك سليم كيراز في منطقة جولباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية.

وانتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم اعتقال سائق المركبة، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وتم نقل محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، عقب الحادث إلى مستشفى مدينة بيلكنت لتلقي العلاج.

وقال تقارير محلية إن حالة محمد البرهان خطيرة وأنه تم نقله إلى العناية المركزة.