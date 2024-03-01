وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.

ولد حلمي عيد محمد بكر في ديسمبر عام 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية كما حصل بالتوازي على بكالوريوس كلية التجارة ثم عمل معلما للموسيقى بإحدى المدارس قبل أن يستقيل ويتفرغ للموسيقى.

لحن لكبار المطربين أمثال ليلى مراد ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة.

وضع بكر موسيقى العديد من المسرحيات منها "حواديت" لفرقة أضواءالمسرح، و"سيدتي الجميلة" لفؤاد المهندس وشويكار.

وفي السينما وضع موسيقى أفلام من بينها "شيء من العذاب"و"المجانين الثلاثة" و"لمن تشرق الشمس".

اشترك في تلحين فوازير رمضان على مدى أكثر من 15 عاما إذ قدم مع نيللى "الخاطبة" و"أم العريف"، ومع شريهان "حول العالم"، ومع يحيى الفخراني "المناسبات".

وكان الراحل عضوا دائما في اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية ورئيسا شرفيا لنقابة المهن الموسيقية.