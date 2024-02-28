وتم الإبلاغ عن فقدان الشاب في مغارة "عين الدلبة" بعد أن دخل مع رفاقه الثمانية إليها بقصد الاستشكاف والتسلية كون المغارة تمت فيها عمليات تصوير مسلسل "الزند" الذي أدى دور البطولة فيه النجم السوري تيم حسن، إلا أن رفاق قيس خرجوا دونه.

مدير الدفاع المدني بطرطوس العميد منذر إبراهيم أكد لصحيفة "الوطن" السورية انتهاء عملية البحث الرابعة في المغارة والبساتين وكل الأماكن المجاورة من دون الوصول إلى أي أثر أو نتيجة، مبيناً أن عناصر الدفاع المدني وصلوا إلى آخر نقطة في الكهف (مغارة عين الدلبة) التي اختفى فيها الشاب، وبحثوا في جميع الجهات والزوايا والدهاليز ولم يتم العثور على أي أثر للشاب.

وأشار إبراهيم إلى أن المجتمع المحلي كان متعاوناً جداً وشارك في عمليات البحث، منوهاً إلى أن التحقيقات مستمرة، وحتى الآن لم يتبين إن كان هناك جرم جنائي أم لا.

ولفت مدير الدفاع المدني بطرطوس إلى أن الحادثة وقعت بحسب أصدقائه بانفراد الشاب عنهم قليلاً لكي يدخل إلى المغارة وحده ولكنه تأخر عليهم ودخلوا ولم يجدوا له أي أثر، ليبلغوا أهله باختفائه، لتبدأ عملية البحث عنه، مشيراً إلى الشاب المفقود لا يعاني من أي مشكلة صحية سوى ضعف في النظر بحسب أهله.