وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية فلسطينية فيديوهات توثق الحريق الذي اندلع في مصنع "رويال" في منطقة بئر حرم الرامة بالخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 15 فريقا من الدفاع المدني، وبمجموع 120 رجل إطفاء وإنقاذ، وبخمسة عشر مركبة إطفاء وتزويد مياه وسلم هيدروليكي، تمكنت من السيطرة على الحريق.

ووفق الوكالة فقد شكل الحريق تهديدا على السكان المجاورين لموقع الحادث مما دفع إلى إخلائهم احترازيا.

وذكر ضابط الموقع أن المصنع يقع على مساحة 70 دونما تقريبا، ومؤلف من مرافق متعددة ومتلاصقة، وأن الحريق أتى على مساحة أكثر من 30 دونما تحتوي على مستودعات للبضائع والمواد الخام من البلاستيك سريعة الاشتعال.

وأشار إلى أن عمليات التبريد والسيطرة التامة على الحريق بحاجة إلى وقت إضافي.

ويعتبر هذا المصنع واحدا من أكبر المصانع في الخليل، ويشغل قرابة ألف عامل، ويتكون من سلسلة من المنشآت المتلاصقة الممتدة على مساحة واسعة من الأرض.