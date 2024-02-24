وقالت حديقة سانريو بورولاند على موقعها على الإنترنت: "سنغلق أبوابنا مؤقتا اليوم لأننا غير قادرين على ضمان سلامة عملائنا وفناني الأداء والموظفين في الموقع بشكل كاف في هذا الوقت".

تعد Hello Kitty، التي أنشأتها شركة سانريو، وتحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها هذا العام، واحدة من أشهر الشخصيات الكرتونية في اليابان، وفقا لوكالة رويترز.

تم استخدام هذا الشكل الذي يشبه القطة بلا فم، والذي يستخدم لتسويق كل شيء بدءا من الألعاب وحتى الطائرات، من قبل الحكومة اليابانية للترويج للسياحة وتعتبر "سفيرا ناعما" للبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن الشرطة، التي قامت بالتحقيق في المتنزه بعد تلقيها التحذير عبر البريد الإلكتروني، لم تجد أي أشياء مشبوهة، دون الإشارة إلى أي مصدر للحصول على معلوماتها.