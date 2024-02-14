ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط اللعبة في المدينة الترفيهية.

ونقلت مواقع عراقية وصفحات محلية على مواقع التواصل عن مصدر أمني قوله إن محافظ واسط محمد جميل المياحي أصدر أمرا بإغلاق "مدينة ألعاب الأحلام"، واعتقال المسؤول عنها، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

كذلك أشارت مواقع عراقية إلى أن مسؤولا في صحة واسط أكد إصابة 15 طفلا في حادثة مدينة ألعاب الكوت، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين.

ولم تسجل وفيات من جرّاء الحادث، علما أن هناك بعض الإصابات التي تطلبت دخول وحدة الإنعاش.