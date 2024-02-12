ومع الصورة، كتب بايدن تعليقا مقتضبا قال فيه: "تماما كما خططنا له"، ليثير التكهنات بشأن قصده من هذه الجملة.

لكن تقارير صحفية ومتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي، قالوا إن بايدن كان يرد بسخرية على تقارير أشارت إلى "تلاعب" في مباراة نهائي الـ"سوبر بول"، أكبر حدث رياضي في الولايات المتحدة، التي جرت الإثنين.

فما العلاقة بين الصورة والمباراة؟ وما دخل الفنانة الشهيرة تايلور سويفت في الأمر؟