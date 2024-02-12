وبحسب وسائل إعلام محلية ووسائل تواصل اجتماعي، فقد توفي اللاعب عندما ضربته الصاعقة الرعدية أثناء المباراة الودية التي جرت أمس الأحد.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد قتلت الصاعقة لاعبا في غريق "أفي بي أي سوبانغ" يدعى سبتيان، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وكان المباراة بين فريقي "سوبانغ و"إف إل أو" وكانت تجري على ملعب سيليوانغي باندونغ.

وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.